Гендиректор «Спартака» Малышев: «Те трансферы, которые планировались, пока не произошли»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с трансферной кампанией клуба.

«Новичков подписывать хочется. Но те трансферы, которые планировались, пока не произошли. Позиции были определены еще в конце прошлого сезона. Некоторые зарубежные игроки ждут предложений из чемпионатов, клубы которых играют в еврокубках. Понятна логика выбора Заболотного? Лучше со спортивным блоком обсуждать такие вопросы», — сказал Малышев.

В летнее трансферное окно «Спартак» подписал форварда Антона Заболотного, который 13 июля забил дебютный гол за московскую команду в товарищеском матче против «Спартака» из Суботицы (4:1).

В сезоне-2024/25 красно-белые набрали 57 очков и заняли четвертое место в РПЛ. В первом туре чемпионата России-2025/26 «Спартак» 19 июля сыграет против махачкалинского «Динамо».