Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:22

Малышев и Мележиков объяснили, почему не решили совместно поработать в «Спартаке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и экс-гендиректор клуба Евгений Мележиков во время пресс-конференции ответили на вопрос, почему не решили поработать вместе в московской команде.

— Почему вы не решили поработать вместе? Вы же говорите о том, что отлично понимаете друг друга.

Малышев: У нас сохраняются прекрасные рабочие отношения. Читал СМИ, создалось впечатление, что кто-то специально пытается нас поссорить. Двери клуба всегда открыты для Евгения Владимировича Мележикова. Можно сказать, что мы продолжаем сотрудничество, просто в каком-то новом формате. Кто-то должен был взять ответственность за процессы в клубе. Она теперь лежит на мне. Можно будет меня ругать, если что-то пойдет не так.

Мележиков: Планы развития клуба достаточно амбиционные. Я в этом плане консерватор. Какой-то опыт у меня есть. 10 лет я отдал «Спартаку». И в этой ситуации я точно мешать не буду. Честно скажу, 2,5 года в «Спартаке» из меня выжали многое. Живя последние 2,5 года в режиме жесточайшего стресса, немного подвыдохся. Для изменений нужны новые люди, новые силы. Благодарю Олега и совет директоров, которые сказали: отдохни, дальше разберемся.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Олег Малышев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В России не хотят превращать своих олимпийцев в «беженцев». Но не все понимают суть термина
«У меня на одной только голове — 12 шрамов...» Советский вратарь, который выиграл все
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
В Саратове два подростка выпали из окна пятого этажа
Польский офицер заявил о безразличии насильно призванных в ВСУ на учениях
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал, кто в клубе принимает решения
«Локомотив» и Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию
В «Спартаке» рассказали, сколько позиций могут усилить в команде летом
Олег Малышев — о «Спартаке-2»: «Посмотрим, как пройдет реформа второй лиги»
Новый гендиректор «Спартака» Малышев: «Давать сейчас оценку работы Эшуорта некорректно»
В «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь и содействие Промесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый гендиректор «Спартака» Малышев: «Никогда не испытывал такого давления и ответственности»

Новый гендиректор «Спартака» Малышев: «Нет другой задачи, кроме борьбы за победу в каждой игре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости