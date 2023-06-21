Новый гендиректор «Спартака» Малышев: «Нет другой задачи, кроме борьбы за победу в каждой игре»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции рассказал, как может помочь спортивному блоку клуба.

— В чем вы видите самые проблемные истории в клубе? Что требует первых изменений?

— Мы хотим развиваться поступательно. Резких изменений не будет. Накануне была встреча с работниками клуба. Я подчеркнул, что все мы одна команда, все профессионалы. О приоритетах: для «Спартака» спортивная составляющая является приоритетной всегда. Для меня, как для болельщика, нет другой задачи, кроме борьбы за победу в каждой игре и в каждом турнире. Задача номер один — оказать содействие спорт блоку для подготовки к сезону, оказать помощь в трансфертной политике. А в дальнейшем будем смотреть на все стороны развитии бизнеса под брендом «Спартака». Это самый мощный бренд спортивный в РФ. Есть большие планы по строительству инфраструктуры, новых объектов, новых методов матч-дэй. Мы хотим заполнять стадион на каждый матч. Хотим, чтобы активная база болельщиков «Спартака» расширялась не только за счет посещения стадиона, но и во всех средах.

— А как вы можете конкретно вы помочь спортивному блоку?

— Есть долгосрочная и краткосрочная задачи. Долгосрочная — отстраивание спортивного блока и его стратегии развития. Посмотрим, как пройдет это трансферное окно, будем думать над развитием спортивного блока. Что касается текущей работы — моя задача максимально обеспечить быстрое принятие решений по текущим трансферам. Я постараюсь максимально следить за аккуратностью и реализацией трансферных планов и обеспечить быстрое принятие решений.