Малосолов о задержании фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»: «Это вообще что-то выходящее за рамки!»

Известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенит» (0:2).

«В новейшей истории российского футбола я не помню, чтобы задержали более тысячи болельщиков одновременно и продержали их столь огромное количество времени на арене, — приводит слова Малосолова «РБ Спорт». — Причем в очень холодное время года на фоне пандемии. Это вообще что-то выходящее за рамки!»

По его мнению, болельщиков задержали по приказу руководителей правоохранительных органов.

«Очевидно, что все происходило по приказу тех руководителей правоохранительных органов, которые отвечают за проведение конкретного матча в конкретном районе Москвы. Это не само по себе появившееся решение. Мы сейчас всей страной обсуждаем, что люди на футболе зажгли файеры. Причем с таким видом, как будто там произошел массовый акт каннибализма или какие-то супер массовые беспорядки, которые привели к разгрому стадиона и всего окружающего района. Вы представляете себе степень абсурда этой ситуации?» — сказал Малосолов.

Также он ответил на вопрос о том, каким может быть реакция фанатов ЦСКА на ситуацию с задержанием.

«Представители ядра должны принять какое-то решение. На самом деле это возмутительно. Я видел несколько фотографий, когда на фанатке задержали тех самых женщин и детей, про которых пекутся сторонники Fan ID. Их не выпускали. Никакие уговоры не действовали. Кто должен был ехать в Московскую область или другие города, показывали билеты, но их тоже не выпускали. Мы приезжаем куда-то в конец 80-х годов», — подытожил Малосолов.

Напомним, что после встречи полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.