Запашный призвал дисквалифицировать фанатов, которые нарушают общественный порядок на стадионе

Народный артист РФ Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» ситуацию с массовым задержанием фанатов после матча Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Я не сторонник коллективной ответственности. Сейчас по всей Москве действует система распознавания лиц в местах массового скопления людей. Если один-два человека дискредитируют имя «фанат футбола», то не должны страдать все остальные. Пора поставить систему распознавания лиц на стадионе, дабы избежать повтора ситуации. Недавно во Франции остановили матч из-за того, что кто-то кинул бутылку в футболиста. Представьте, что я привел девушку первый раз на футбол, и из-за одного дебила, который бросил бутылку, матч остановили. Если его не найти, то он будет развиваться в своем идиотизме», — сказал Запашный «СЭ».

Также артист призвал наказывать фанатов, которые нарушают общественный порядок.

«Надо разобраться, почему эта система вчера не сработала. Конечно, коллективной ответственности не должно быть. Среди фанатов есть огромное количество порядочных людей, которые десятилетиями болеют за любимый клуб. А тех людей, которые нарушают общественный порядок, нужно наказывать. Одно из наказаний — запрет на дальнейшие пребывание на стадионе, дисквалификация. На полгода, на год. Но это большая работа, которую надо делать», — добавил Запашный.

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина — использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.