В понедельник, 29 ноября, «Уфа» примет «Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало встречи — в 17.00.

Красно-белые не могут выиграть в РПЛ на протяжении 5 игр. У башкирской команды 1 победа в последних 7 матчах чемпионата.

В первом круге московский клуб обыграл соперника со счетом 2:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.