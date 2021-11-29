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«Уфа» — «Спартак»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

15:00
Нападающий «Спартака» Квинси Промеса. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Нападающий «Спартака» Квинси Промеса. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник, 29 ноября, «Уфа» примет «Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало встречи — в 17.00.

Красно-белые не могут выиграть в РПЛ на протяжении 5 игр. У башкирской команды 1 победа в последних 7 матчах чемпионата.

В первом круге московский клуб обыграл соперника со счетом 2:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

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