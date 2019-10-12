Максимилиан Филипп: «Мама не хотела отпускать меня в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью VTB Russia рассказал о ходе переговоров с московским клубом. Футболист признался, что мама была против его перехода в российскую команду.

— Ваша первая реакция на предложение «Динамо»?

— Я подумал: «Окей, «Динамо», Москва». Посмотрел на турнирную таблицу российской лиги последних сезонов. Узнал, что несколько лет назад команда вылетала в первую лигу. Что прошлый сезон тоже получился непростым с точки зрения «борьбы за выживание». После этого мне позвонил главный тренер «Динамо». Сказал, что ему нравится мой игровой стиль. Я почувствовал, что во мне действительно нуждаются — а это для меня очень важно. Это главная причина, почему я здесь. Сейчас у «Динамо» непростой период, но я очень хочу помочь клубу добиться успеха.

— Консультировались перед трансфером с Кевином Кураньи?

— Нет, но я знаю, что он играл тут немало лет и, можно сказать, стал легендой «Динамо», забив больше полусотни мячей. Я решил: что ж, раз Кевин смог, значит, у меня тоже может получиться.

— Почему ваша мама не хотела отпускать вас в Москву?

— Просто она очень-очень сильно переживает за меня, куда бы я ни отправился. Просит звонить ей, если уезжаю далеко. Это нормально, она же любит меня. Думаю, после оформления российской визы — а это довольно непростой процесс — она сможет навестить меня, побывать на игре «Динамо» и убедиться, что ей не о чем волноваться.

— Что она приготовит вам, когда приедет?

— Мама — прекрасный кулинар, готовит много вкусных блюд, а больше всего мне нравится лазанья. Она получается у нее очень-очень большой, четырехслойной, и туда каждый раз добавляется что-то новое. Просто потрясающе.