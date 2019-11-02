РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Максимилиан Филипп: «Каборе получил красную из-за моей ошибки»

17:52
Теги:

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп после матча 15-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:1) прокомментировал итоги игры.

— Мы играли не очень хорошо. В первой половине был всего один удар, были проблемы в игре. Должен сказать, что красную карточку Каборе получил из-за моей ошибки. Но я потом увидел команду и ее дух. Мы были близки к поражению, играли не так хорошо, но бились до последнего и дожали соперника. Но можем играть гораздо лучше, потому что у нас есть для этого игроки. В этом матче нам повезло.

— Какая сейчас главная проблема «Динамо»?

— Создание моментов и развитие атаки. В прошлой игре нам повезло но ЦСКА был лучше. Сегодня — то же самое, в Казани мы должны показать, что можем сыграть лучше. (Ярослав Сусов)

Динамо — Ахмат

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 5920
Все опросы
Как закончится матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир