Максимилиан Филипп: «Каборе получил красную из-за моей ошибки»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп после матча 15-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:1) прокомментировал итоги игры.

— Мы играли не очень хорошо. В первой половине был всего один удар, были проблемы в игре. Должен сказать, что красную карточку Каборе получил из-за моей ошибки. Но я потом увидел команду и ее дух. Мы были близки к поражению, играли не так хорошо, но бились до последнего и дожали соперника. Но можем играть гораздо лучше, потому что у нас есть для этого игроки. В этом матче нам повезло.

— Какая сейчас главная проблема «Динамо»?

— Создание моментов и развитие атаки. В прошлой игре нам повезло но ЦСКА был лучше. Сегодня — то же самое, в Казани мы должны показать, что можем сыграть лучше. (Ярослав Сусов)

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