Максименко готов остаться в «Спартаке» до конца карьеры
14:28
После тренировки «Спартака» на домашнем стадионе, открытой для владельцев сезонных абонементов, генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов и футболисты ответили на вопросы болельщиков. Напомним, что вчера красно-белые уступили на своем поле «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.
— Не хотите ли остаться в «Спартаке» до конца карьеры? — вопрос вратарю Александру Максименко.
— Почему бы и нет? Меня здесь воспитали, и я готов выступать в этой команде всю карьеру.
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