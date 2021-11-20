Руй Витория: «Я впервые вижу, чтобы арбитр добавил всего лишь 2 минуты в таком матче»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал судейство в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«И тренеры, и футболисты, и судьи общаются друг с другом во время игры, это нормально. Не хочу сегодня говорить о судействе. Но по ходу матча мне часто хочется сказать судье по моментам, с которыми я не согласен. Как тренер, я что-то высказываю, чтобы вызвать улучшения. Хотелось бы добавить, что я впервые вижу, чтобы арбитр добавил 2 минуты в таком матче. Судьи сами усложняли себе жизнь: часто смотрели ВАР, совещались. Было бы хотя бы 3 минуты, результат мог получиться другой. «Спартак» — крупнейший клуб страны, хочу обратить внимание, что мы много лет в футболе», — сказал тренер.
Красно-белые закончили первый круг чемпионата России во второй половине турнирной таблице и имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей — 17:21.
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