Руй Витория: «Я впервые вижу, чтобы арбитр добавил всего лишь 2 минуты в таком матче»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал судейство в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«И тренеры, и футболисты, и судьи общаются друг с другом во время игры, это нормально. Не хочу сегодня говорить о судействе. Но по ходу матча мне часто хочется сказать судье по моментам, с которыми я не согласен. Как тренер, я что-то высказываю, чтобы вызвать улучшения. Хотелось бы добавить, что я впервые вижу, чтобы арбитр добавил 2 минуты в таком матче. Судьи сами усложняли себе жизнь: часто смотрели ВАР, совещались. Было бы хотя бы 3 минуты, результат мог получиться другой. «Спартак» — крупнейший клуб страны, хочу обратить внимание, что мы много лет в футболе», — сказал тренер.

Красно-белые закончили первый круг чемпионата России во второй половине турнирной таблице и имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей — 17:21.