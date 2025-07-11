Главный тренер «Ростова» Альба лично заинтересован в аренде Мухина

Представитель полузащитника ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о возможной аренде футболиста в «Ростов».

8 июля «СЭ» сообщил, что «Ростов» хочет арендовать Мухина с дальнейшим правом выкупа, а 23-летний игрок не против перейти в новую команду.

— Что касается ЦСКА, у них есть понимание, какое есть предложение по Максу. Но ответ они пока, к сожалению, не дали. Ждем.

— Рассматриваете ли вы вариант с «Сочи»?

— Конечно, знаем о «Сочи». Но, честно говоря, выбирать будет Максим. Мне кажется, вариант с «Ростовом» более интересен. Тем более тут прямая заинтересованность главного тренера. Он видит Максима в качестве одного из системообразующих игроков. А это дорогого стоит.

На данный момент Мухин тренируется по индивидуальной программе из-за травмы, полученной в товарищеском матче против «Партизана» и не поехал в Казань на матч Суперкубка России против «Краснодара».

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.