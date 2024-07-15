Игроки «Динамо» Карраскаль и Маричаль получат две недели отдыха после Кубка Америки

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что игроки команды Хорхе Карраскаль и Николас Маричаль получат две недели отдыха после Кубка Америки.

Карраскаль стал серебряным призером в составе сборной Колумбии, а Маричаль с Уругваем занял третье место.

«Ребята молодцы, они получили огромный опыт, который могут потом применить в игре за наш клуб. Маричаль работал с таким известным специалистом, как Марсело Бьелса, это тоже очень полезно», — сказал Личка ТАСС.

Тренер отметил, что в команду футболисты вернуться 28 июля.

Победителем Кубка Америки стала сборная Аргентины, которая в финале победила команду Колумбии (1:0).