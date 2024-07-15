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Сегодня, 10:27

Игроки «Динамо» Карраскаль и Маричаль получат две недели отдыха после Кубка Америки

Виктория Кравченко
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Карраскаль.
Фото AFP

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что игроки команды Хорхе Карраскаль и Николас Маричаль получат две недели отдыха после Кубка Америки.

Карраскаль стал серебряным призером в составе сборной Колумбии, а Маричаль с Уругваем занял третье место.

«Ребята молодцы, они получили огромный опыт, который могут потом применить в игре за наш клуб. Маричаль работал с таким известным специалистом, как Марсело Бьелса, это тоже очень полезно», — сказал Личка ТАСС.

Тренер отметил, что в команду футболисты вернуться 28 июля.

Победителем Кубка Америки стала сборная Аргентины, которая в финале победила команду Колумбии (1:0).

Источник: ТАСС
Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Николас Маричаль
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