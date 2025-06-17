Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с Биджиевым

Махачкалинское «Динамо» продлило на год контракт с главным тренером команды Хасанби Биджиевым, сообщает клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Биджиева заняло 11-е место в таблице РПЛ.