Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника молодежной сборной Алжира Аззи

Защитник алжирского клуба «Белуиздад» Мохамед Аззи перешел в махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба.

О сроках контракта с 22-летним футболистом не сообщается.

В составе «Белуиздада» Аззи трижды становился чемпионом Алжира. Он провел за клуб 38 матчей и сделал 1 голевой пас. На его счету 4 матча за молодежную сборную Алжира.