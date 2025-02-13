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Симонян заявил, что Аршавин — пофигист

Камила Абдурахманова
корреспондент

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Симонян заявил, что считает Андрея Аршавина пофигистом.

— В одном из интервью вы говорили, что считаете Аршавина пофигистом. Можете раскрыть, что имели в виду?

— В том плане, что он никогда не парится о том, что о нем другие скажут или подумают. Ему реально все равно как-то. Он имеет свое мнение, говорит всегда прямо и по фактам. Его всегда приятно слушать, он умеет подмечать детали, которые не всем видны.

— Листая ваши соцсети, нашел фото, где вы выводите Аршавина на матч сборной России. Помните такой момент?

— Честно, не помню, против кого играла сборная России, кажется, Люксембург. Матч был на Петровском, вроде как отбор к Евро-2004. И получилось так, что наша детская команда стояла по росту и я был в самом конце. И вышло так, что ко мне просто подошел Аршавин и встал рядом со мной. Так и я пошел с ним на поле.

— Могли вообще потом представить, что будете делить с Аршавиным одну раздевалку?

— Наверное, нет. Крутая история, думаю, ха-ха. Почему я и назвал его пофигистом. Я уже потом, лет так через 15-20, подошел к Аршавину и спросил, помнит ли он этот момент. Я показал ему фотографию эту, он на меня посмотрел и сказал: «Ну, круто». И дальше пошел. Ноль эмоций, — рассказал Симонян «РБ Спорт».

Аршавин — воспитанник «Зенита», он играл за клуб с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. В составе команды футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и победителем Суперкубка страны. Также форвард известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и сборную России.

Источник: «РБ Спорт»
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Андрей Аршавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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