Симонян заявил, что Аршавин — пофигист

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Симонян заявил, что считает Андрея Аршавина пофигистом.

— В одном из интервью вы говорили, что считаете Аршавина пофигистом. Можете раскрыть, что имели в виду?

— В том плане, что он никогда не парится о том, что о нем другие скажут или подумают. Ему реально все равно как-то. Он имеет свое мнение, говорит всегда прямо и по фактам. Его всегда приятно слушать, он умеет подмечать детали, которые не всем видны.

— Листая ваши соцсети, нашел фото, где вы выводите Аршавина на матч сборной России. Помните такой момент?

— Честно, не помню, против кого играла сборная России, кажется, Люксембург. Матч был на Петровском, вроде как отбор к Евро-2004. И получилось так, что наша детская команда стояла по росту и я был в самом конце. И вышло так, что ко мне просто подошел Аршавин и встал рядом со мной. Так и я пошел с ним на поле.

— Могли вообще потом представить, что будете делить с Аршавиным одну раздевалку?

— Наверное, нет. Крутая история, думаю, ха-ха. Почему я и назвал его пофигистом. Я уже потом, лет так через 15-20, подошел к Аршавину и спросил, помнит ли он этот момент. Я показал ему фотографию эту, он на меня посмотрел и сказал: «Ну, круто». И дальше пошел. Ноль эмоций, — рассказал Симонян «РБ Спорт».

Аршавин — воспитанник «Зенита», он играл за клуб с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. В составе команды футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и победителем Суперкубка страны. Также форвард известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и сборную России.