«Спартак» обратился в ЭСК РФС по удалению Заболотного и второй желтой карточке Маркиньоса

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по удалению нападающего Антона Заболотного и второй желтой карточке форварда Маркиньоса в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам: удаление Заболотного и вторая желтая карточка Маркиньосу. Также эпизод с красной карточкой должен рассмотреть КДК», — цитирует ТАСС пресс-службу красно-белых.

Заболотный был удален на 11-й минуте матча. Маркиньос получил вторую желтую карточку на 58-й минуте.

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