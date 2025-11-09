Махачкалинское «Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил «СЭ», что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Мы создаем письмо, которое отправим в ЭСК РФС. Обратимся в комиссию по ряду моментов, конкретизировать сейчас не будем», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в 15 матчах.