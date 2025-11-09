Футбол
9 ноября, 16:26

Махачкалинское «Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил «СЭ», что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Мы создаем письмо, которое отправим в ЭСК РФС. Обратимся в комиссию по ряду моментов, конкретизировать сейчас не будем», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в 15 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
Шамиль Газизов
  • gyn

    спартаковская школа )

    09.11.2025

  • Sergey Sparker

    «Мы создаем письмо, которое отправим в ЭСК РФС. Обратимся в комиссию по ряду моментов, которые сейчас высасываем из всех пальцев на руках и ногах и не только из пальцев. Из всего что можно сосать. Что нибудь да высосем.» Вопрос - на фига так позориться?

    09.11.2025

  • mikeV

    У г-на Газизова большой опыт писать разные письма с жалобами

    09.11.2025

  • Russpiel

    По кубковому матчу не стали обращаться? Там ведь пенальти стрёмный поставили.

    09.11.2025

  • AlexCS4

    – Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. – Может быть, там помогут.

    09.11.2025

