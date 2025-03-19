Махачев отказывается от выхода на матч РПЛ в составе «Динамо» Махачкала

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выходе на поле бойца Ислама Махачева за дагестанский клуб в РПЛ.

«Просто общаемся. Он согласия на заявку не дает. Если общественность поднимется и все потребуют, чтобы он заявился за свое родное «Динамо». Все остальное не работает», — сказал Гаджиев «СЭ».

После победы 4:0 над «Крыльями Советов» в 21-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ (3 ничьи и 2 поражения). Команда набрала 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.