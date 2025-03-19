Transfermarkt обновил топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов РПЛ.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:

1. Луис Энрике («Зенит») — 25 миллионов евро

2. Вендел («Зенит») — 20 миллионов евро

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 20 миллионов евро

4. Константин Тюкавин («Динамо») — 16 миллионов евро

5. Ливай Гарсия («Спартак») — 15 миллионов евро

6. Максим Глушенков («Зенит») — 15 миллионов евро

7. Манфред Угальде («Спартак») — 15 миллионов евро

8. Эсекьель Барко («Спартак») — 14 миллионов евро

9. Джон Кордоба («Краснодар») — 14 миллионов евро

10. Луисано Гонду («Зенит») — 12 миллионов евро

В топ вошли четыре футболиста «Зенита», три игрока «Спартака», два — из «Краснодара» и один — из «Динамо».