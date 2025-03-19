Футбол
19 марта, 15:24

Отец Даку сообщил, что футболист вернется в расположение «Рубина» через несколько дней

Даниил Аршавский

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал о ходе восстановления футболиста после травмы мышцы ноги.

Из-за повреждения 27-летний форвард не смог присоединиться к сборной Албании в матчах отборочного турнира ЧМ-2026 с Англией и Андоррой.

«Мирлинд уже чувствует себя хорошо, боли прошли. Он сейчас с нами дома. Через несколько дней сын вернется в расположение «Рубина». Он и клуб используют этот перерыв, чтобы быть готовыми к возобновлению чемпионата», — цитирует Даку-старшего Sport24.

Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне на счету Даку 11 голов и 6 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
травма
Мостовой готов возглавить «Крылья Советов» в случае отставки Осинькина: «Кстати, я с лицензией, приглашайте»

Махачев отказывается от выхода на матч РПЛ в составе «Динамо» Махачкала
