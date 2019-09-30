Руководство «Ахмата» приняло отставку главного тренер Рашида Рахимова после поражения в матче 11-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:2). Это подтвердил президент «Ахмата» Магомед Даудов, сообщает официальный сайт грозненского клуба.

— Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы, — сказал Даудов. — Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера.

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