Адиев — о проблемах «Химок» с лицензированием: «Меня абсолютно не интересует эта тема»

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев прокомментировал «СЭ» проблемы клуба с прохождением лицензирования на следующий сезон в РПЛ.

«Меня абсолютно не интересует эта тема. Я не могу повлиять на эту ситуацию. А если не могу повлиять, зачем мне о ней думать? Я могу влиять на подготовку команды, результат. Все мои мысли связаны с этим. Какова вероятность, по моим данным, что клуб выступить в следующем сезоне? Вы задаете вопрос, на который я не могу ответить. На эту тему с руководством я не общался. Я готовлю команду», — сказал Адиев «СЭ».

13 мая сообщалось, что «Химки», «Крылья Советов» и «Ростов» пока не могут получить лицензию из-за долгов.

«Химки» после 29 туров занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.