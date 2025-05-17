Джикия — о проблемах «Химок» с лицензированием: «Есть время для исправления ситуации»

Защитник «Химок» Георгий Джикия ответил на вопрос ситуации клуба с получением лицензии на следующий сезон РПЛ.

— Что с лицензированием?

— Ситуация тяжелая, был первый этап лицензирования. Но есть время для исправления ситуации. Не хотелось бы, чтобы кто-то расходился из клуба. В «Химках» огромный штаб, и не хочется, чтобы столько людей оставалось безработным и покидало РПЛ. Сам тоже жду, как это все закончится.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Крылья Советов», «Химки» и «Ростов» не прошли лицензирование на следующий сезон. Однако в РФС опровергли эти слухи, отметив, что некоторым клубам были даны замечания, которые они могут исправить, предоставив дополнительные документы.