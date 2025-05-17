Пивоваров считает, что «Динамо» не хватило везения для борьбы за чемпионство

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о выступлении бело-голубых в РПЛ сезона-2024/25.

«Для борьбы за чемпионство до последнего тура «Динамо» в этом сезоне где-то не хватило везения, где-то не хватило игроков, которых мы теряли из-за травм, дисквалификаций и других разных ситуаций. Будем разбираться с этим по итогам сезона. Какие-то решения мы уже приняли, какие-то будем принимать дальше», — сказал Пивоваров Legalbet.ru.

По итогам 28 туров РПЛ «Динамо» находится на четвертом месте с 53 очками. Отставание от «Краснодара», который возглавляет турнирную таблицу, составляет восемь очков.