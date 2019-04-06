Магомед Адиев: "На сегодня у "Анжи" оптимальный состав"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев дал комментарий перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Динамо".

- За исключением Лескано, который все еще в лазарете, все о остальные в строю, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Думаю, сегодня у нас оптимальный состав. В матче с "Краснодаром" я бросил в бой футболистов, которые только выздоровели. Возможно, это была моя ошибка.

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