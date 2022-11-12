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12 ноября, 22:33

Изидор: «Выбор игроков на матчи — это выбор тренера. Сегодня я ответил своей игрой»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своем положении в клубе.

— Почему не играл с «Уралом»?

— Выбор игроков на матчи — это выбор тренера. Сегодня я ответил своей игрой. Это было решение тренера. Я нормально отношусь к этому.

Могу ли я приостановить контракт? Нет. Я в клубе.

— Баринов сказал, что некоторым игрокам «Локо» плевать. Среди них иностранцы.

— Не думаю, что это правда. Хочу заверить, что каждый игрок хочет чтобы команда начала выигрывать. Любой игрок хочет бороться.

— Ты рассматривал «Локомотив» как трамплин. Но в этом сезоне результаты не такие, как были в прошлом.

— В любом случае мне ничего не остается, нужно как можно лучше играть. Если у вас такое мнение, я не могу вам запретить.

— Чувствуешь себя заложником ситуации, что «Локомотив» падает?

— Это нормально, когда вся команда выступает неудачно, это вся команда. Нам надо перевернуть эту ситуацию. Как бы не менялось руководство, я — футболист. Никаких тревог у меня нет. Меня, как игрока, это не касается. Мне, как игроку, нужно выходить на поле и приносить команде победы. Мне здесь хорошо играть.

— Кажется, что команда и ты не были так заряжена сегодня?

— У нас уменьшилась уверенность в себе. Но всей команде нужно вернуть силы и уверенность в себе. Ни в коем случае нельзя говорить, что в каком-то матче я не отдаюсь все силы. Я выхожу и стараюсь забить, чтобы принести команде победу.

Изидор вышел на замену по ходу матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) и забил единственный мяч своей команды в этой встрече.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
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