Изидор: «Выбор игроков на матчи — это выбор тренера. Сегодня я ответил своей игрой»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своем положении в клубе.
— Почему не играл с «Уралом»?
— Выбор игроков на матчи — это выбор тренера. Сегодня я ответил своей игрой. Это было решение тренера. Я нормально отношусь к этому.
Могу ли я приостановить контракт? Нет. Я в клубе.
— Баринов сказал, что некоторым игрокам «Локо» плевать. Среди них иностранцы.
— Не думаю, что это правда. Хочу заверить, что каждый игрок хочет чтобы команда начала выигрывать. Любой игрок хочет бороться.
— Ты рассматривал «Локомотив» как трамплин. Но в этом сезоне результаты не такие, как были в прошлом.
— В любом случае мне ничего не остается, нужно как можно лучше играть. Если у вас такое мнение, я не могу вам запретить.
— Чувствуешь себя заложником ситуации, что «Локомотив» падает?
— Это нормально, когда вся команда выступает неудачно, это вся команда. Нам надо перевернуть эту ситуацию. Как бы не менялось руководство, я — футболист. Никаких тревог у меня нет. Меня, как игрока, это не касается. Мне, как игроку, нужно выходить на поле и приносить команде победы. Мне здесь хорошо играть.
— Кажется, что команда и ты не были так заряжена сегодня?
— У нас уменьшилась уверенность в себе. Но всей команде нужно вернуть силы и уверенность в себе. Ни в коем случае нельзя говорить, что в каком-то матче я не отдаюсь все силы. Я выхожу и стараюсь забить, чтобы принести команде победу.
Изидор вышел на замену по ходу матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) и забил единственный мяч своей команды в этой встрече.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2