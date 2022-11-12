Изидор: «Выбор игроков на матчи — это выбор тренера. Сегодня я ответил своей игрой»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своем положении в клубе.

— Почему не играл с «Уралом»?

— Выбор игроков на матчи — это выбор тренера. Сегодня я ответил своей игрой. Это было решение тренера. Я нормально отношусь к этому.

Могу ли я приостановить контракт? Нет. Я в клубе.

— Баринов сказал, что некоторым игрокам «Локо» плевать. Среди них иностранцы.

— Не думаю, что это правда. Хочу заверить, что каждый игрок хочет чтобы команда начала выигрывать. Любой игрок хочет бороться.

— Ты рассматривал «Локомотив» как трамплин. Но в этом сезоне результаты не такие, как были в прошлом.

— В любом случае мне ничего не остается, нужно как можно лучше играть. Если у вас такое мнение, я не могу вам запретить.

— Чувствуешь себя заложником ситуации, что «Локомотив» падает?

— Это нормально, когда вся команда выступает неудачно, это вся команда. Нам надо перевернуть эту ситуацию. Как бы не менялось руководство, я — футболист. Никаких тревог у меня нет. Меня, как игрока, это не касается. Мне, как игроку, нужно выходить на поле и приносить команде победы. Мне здесь хорошо играть.

— Кажется, что команда и ты не были так заряжена сегодня?

— У нас уменьшилась уверенность в себе. Но всей команде нужно вернуть силы и уверенность в себе. Ни в коем случае нельзя говорить, что в каком-то матче я не отдаюсь все силы. Я выхожу и стараюсь забить, чтобы принести команде победу.

Изидор вышел на замену по ходу матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) и забил единственный мяч своей команды в этой встрече.