Каррера: «Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень судейства в России. 58-летний итальянец отметил, что арбитры ошибаются везде.

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства, — приводит слова Карреры Sport24. — Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному. Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что футболисты могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание — такова их судьба».

В субботу, 16 июля, «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги. На 41-й минуте встречи защитник московского клуба Мацей Рыбус был удален с поля. На 77-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес попал мячом в руку защитнику грозненцев Юрию Журавлеву. Главный судья игры Владислав Безбородов не назначил пенальти, а ВАР не стал вмешиваться в эпизод. На исходе основного времени вратарь хозяев Гиорги Шелия ударил нападающего гостей Александра Соболева шипами бутс по ноге. Арбитр показал желтую карточку и не стал удалять вратаря после консультации с ВАР.