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Каррера: «Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде»

Бывший тренер «Спартака» Каррера не считает, что в России слабый уровень судейства
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень судейства в России. 58-летний итальянец отметил, что арбитры ошибаются везде.

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства, — приводит слова Карреры Sport24. — Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному. Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что футболисты могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание — такова их судьба».

В субботу, 16 июля, «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги. На 41-й минуте встречи защитник московского клуба Мацей Рыбус был удален с поля. На 77-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес попал мячом в руку защитнику грозненцев Юрию Журавлеву. Главный судья игры Владислав Безбородов не назначил пенальти, а ВАР не стал вмешиваться в эпизод. На исходе основного времени вратарь хозяев Гиорги Шелия ударил нападающего гостей Александра Соболева шипами бутс по ноге. Арбитр показал желтую карточку и не стал удалять вратаря после консультации с ВАР.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-17-karrera-ne-schitayu-chto-v-rossii-slabyy-uroven-sudeystva-oshibayutsya-vezde

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
1
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