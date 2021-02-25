Народный артист РФ, известный болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возвращении в команду нападающего Квинси Промеса.

«Я, как и все болельщики, конечно рад. Это возвращение нашего кумира. С ним связана самая приятная полоса в новейшей истории команды. Он влюбил в себя огромную армию болельщиков не только своей игрой, но и душой, человеческими качествами. В нашем чемпионате нет такой россыпи выдающихся игроков. Каждый его успешный матч — это спектакль».

Также Мацуев считает, что Промес разрушит стереотип о том, что в одну реку дважды не входят.

«Я уверен, что Квинси разрушит этот стереотип. Мы знаем случаи, когда даже великие игроки демонстрировали обратное и были лучшими. Он большой талант. Болельщики ждут таких игроков. В нем есть непредсказуемость, момент импровизации. Никто никогда не оставался равнодушным к его игре», — добавил Мацуев.

Вчера, 24 февраля, официально было объявлено о переходе 29-летнего нападающего из «Аякса» в «Спартак». В период с 2014 по 2018 Промес провел за «Спартак» 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 голевых паса.

(Владимир Пушкарев)