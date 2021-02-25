РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мацуев — о Промесе: «Каждый его успешный матч — это спектакль»

11:02
Денис Мацуев. Фото Евгений Дзичковский
Денис Мацуев. Фото Евгений Дзичковский
Теги:

Народный артист РФ, известный болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возвращении в команду нападающего Квинси Промеса.

«Я, как и все болельщики, конечно рад. Это возвращение нашего кумира. С ним связана самая приятная полоса в новейшей истории команды. Он влюбил в себя огромную армию болельщиков не только своей игрой, но и душой, человеческими качествами. В нашем чемпионате нет такой россыпи выдающихся игроков. Каждый его успешный матч — это спектакль».

Также Мацуев считает, что Промес разрушит стереотип о том, что в одну реку дважды не входят.

«Я уверен, что Квинси разрушит этот стереотип. Мы знаем случаи, когда даже великие игроки демонстрировали обратное и были лучшими. Он большой талант. Болельщики ждут таких игроков. В нем есть непредсказуемость, момент импровизации. Никто никогда не оставался равнодушным к его игре», — добавил Мацуев.

Вчера, 24 февраля, официально было объявлено о переходе 29-летнего нападающего из «Аякса» в «Спартак». В период с 2014 по 2018 Промес провел за «Спартак» 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 голевых паса.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20763
Все опросы
Квинси Промес — снова в «Спартаке». Сделает красиво?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир