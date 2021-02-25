Рондон: «Зенит» исторически ведет борьбу за чемпионство с ЦСКА»

Новичок ЦСКА Саломон Рондон рассказал об играх против армейцев и отметил, что хочет помочь команде стать чемпионом.

31-летний венесуэлец в РПЛ ранее выступал за «Рубин» (2012 - 2014) и «Зенит» (2014 - 2015).

— Напоминали ли братья Березуцкие матчи «Зенита» и ЦСКА? Конечно, мы все помним наши замечательные противостояния, — отметил Рондон в интервью клубной пресс-службе. — Ведь за короткое время в РПЛ я играл против братьев. Хочу отметить, что когда мы выходили на матч с ЦСКА, мы всегда выходили против команды-лидера чемпионата, которая борется за самые высокие места. ЦСКА был очень хорошо организован и очень хорошо играл. Поэтому те матчи выделяются накалом и напряженностью.

Еще раз хочу повторить, что очень рад присоединиться к ЦСКА и выступать за клуб.

— Помните свой последний матч против ЦСКА?

— Нет. Я точно был в «Зените». Стоит отметить противостояние за лидерство между двумя грандами. «Зенит» исторически ведет борьбу за чемпионство с ЦСКА. Конкретных эпизодов я не помню, но помню, что постоянно было это противостояние. Хочу провести параллель на будущее. Надеюсь, с моим участием ЦСКА станет чемпионом.

— Вы ошиблись. Последний ваш матч против ЦСКА был за «Ньюкасл», когды вы забили гол.

— Да, точно. Вы правильно сказали. Мы играли здесь в Сан Педро дель Пинтар. Я тогда играл и забил гол. Надеюсь, те два гола, что я забил ЦСКА за всю жизнь, будут последними. Теперь пойдут голы за ЦСКА.