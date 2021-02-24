«Аякс» объявил об уходе Промеса в «Спартак»

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе Квинси Промеса в «Спартак». Голландец перейдет по полноценному трансферу, красно-белые заплатят за него 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

Летом 2018 года голландец перешел в «Севилью», где выступал один сезон, после чего перешел в «Аякс».

В этом сезоне форвард провел за амстердамцев 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.