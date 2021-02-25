Форвард Архипов вернулся в «Тамбов»

Форвард Артем Архипов подписал контракт с «Тамбовом», сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний нападающий будет выступать под девятым номером, детали сделки не сообщаются. По сведениям Transfermarkt, Архипов арендован у «Кубани» до конца сезона. При этом нападающий перешел в краснодарский клуб 17 февраля в качестве свободного агента.

Сезон-2020 Архипов провел в солигорском «Шахтере», с которым стал чемпионом Белорусси.