Форвард Архипов вернулся в «Тамбов»
10:59
Форвард Артем Архипов подписал контракт с «Тамбовом», сообщается на официальном сайте клуба.
24-летний нападающий будет выступать под девятым номером, детали сделки не сообщаются. По сведениям Transfermarkt, Архипов арендован у «Кубани» до конца сезона. При этом нападающий перешел в краснодарский клуб 17 февраля в качестве свободного агента.
Сезон-2020 Архипов провел в солигорском «Шахтере», с которым стал чемпионом Белорусси.
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4633-Artem-Arhipov-vernulsja-v-Tambov.html
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