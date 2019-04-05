05:24 | Футбол — РПЛ

Мачей Рыбус: "Локомотив" должен взять три очка и приблизиться к "Зениту"

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Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что красно-зеленые должны выигрывать. Также он согласен с тем, что эта игра будет важной в чемпионской гонке.

– Мы должны взять три очка и приблизиться к "Зениту", – цитируют "Известия" Рыбуся. – Нас устроит только победа. Можно ли сказать, что это матч за чемпионство? Это очень близко к такой формулировке. Тем более в эти выходные также сыграют между собой "Спартак" и ЦСКА. Нас ждет очень интересный тур.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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