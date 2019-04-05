Мачей Рыбус: "Локомотив" должен взять три очка и приблизиться к "Зениту"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что красно-зеленые должны выигрывать. Также он согласен с тем, что эта игра будет важной в чемпионской гонке.

– Мы должны взять три очка и приблизиться к "Зениту", – цитируют "Известия" Рыбуся. – Нас устроит только победа. Можно ли сказать, что это матч за чемпионство? Это очень близко к такой формулировке. Тем более в эти выходные также сыграют между собой "Спартак" и ЦСКА. Нас ждет очень интересный тур.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)