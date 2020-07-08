РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Люди юмора не понимают». Директор «Зенита» Медведев отреагировал на письмо «Спартака»

8 июля 2020, 14:25
Александр Медведев. Фото Анна Майер, ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Анна Майер, ФК «Зенит»
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза с жалобой по поводу его слов в интервью ТАСС.

Комментируя видео из раздевалки «Зенита», в котором нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, Медведев заявил: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

— А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают, — приводит Sport24 слова Медведева по поводу жалобы «Спартака». — Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-07-08-a-medvedev--o-slovakh-v-adres-spartaka-lyudi-yumora-ne-ponimayut-dazhe-ne-khochu-kasatsya-etoy-temy

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
86
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир