«Люди юмора не понимают». Директор «Зенита» Медведев отреагировал на письмо «Спартака»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза с жалобой по поводу его слов в интервью ТАСС.
Комментируя видео из раздевалки «Зенита», в котором нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, Медведев заявил: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».
— А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают, — приводит Sport24 слова Медведева по поводу жалобы «Спартака». — Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-07-08-a-medvedev--o-slovakh-v-adres-spartaka-lyudi-yumora-ne-ponimayut-dazhe-ne-khochu-kasatsya-etoy-temy