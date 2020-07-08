«Люди юмора не понимают». Директор «Зенита» Медведев отреагировал на письмо «Спартака»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что «Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза с жалобой по поводу его слов в интервью ТАСС.

Комментируя видео из раздевалки «Зенита», в котором нападающие сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт, Медведев заявил: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

— А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают, — приводит Sport24 слова Медведева по поводу жалобы «Спартака». — Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы.