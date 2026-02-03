Касерес оценил уровень Джона Джона после матча «Динамо» с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес ответил на вопросы после матча против «Зенита» (1:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

— Хотелось бы играть весь чемпионат России в такую погоду?

— Мне бы хотелось играть при такой погоде, чем в холод, который сейчас в России.

— Сейчас в России минус 22 градуса и снег выше человеческого роста. Разве это не круто?

— Хотелось бы погулять, чтобы узнать зиму получше.

— Лучше играть мини-турниры или просто товарищеские матчи на сборах?

— Для меня большой разницы нет. Нужно выкладываться и показывать себя.

— Как тебе новичок «Зенита» Джон Джон?

— Это хороший игрок, поэтому его «Зенит» и взял. Я старался его опекать. Мне кажется, что у меня это получилось.

— Вы пытались изучать русский язык?

— Я немного изучал. Но сейчас обучение на паузе. Любимое слово? Это плохие слова, — сказал Касерес.

«Зенит» в следующем матче Зимнего кубка РПЛ 6 февраля сыграет против «Краснодара», а «Динамо» в этот же день встретится с ЦСКА.