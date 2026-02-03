Касерес оценил уровень Джона Джона после матча «Динамо» с «Зенитом»
Защитник «Динамо» Хуан Касерес ответил на вопросы после матча против «Зенита» (1:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ.
— Хотелось бы играть весь чемпионат России в такую погоду?
— Мне бы хотелось играть при такой погоде, чем в холод, который сейчас в России.
— Сейчас в России минус 22 градуса и снег выше человеческого роста. Разве это не круто?
— Хотелось бы погулять, чтобы узнать зиму получше.
— Лучше играть мини-турниры или просто товарищеские матчи на сборах?
— Для меня большой разницы нет. Нужно выкладываться и показывать себя.
— Как тебе новичок «Зенита» Джон Джон?
— Это хороший игрок, поэтому его «Зенит» и взял. Я старался его опекать. Мне кажется, что у меня это получилось.
— Вы пытались изучать русский язык?
— Я немного изучал. Но сейчас обучение на паузе. Любимое слово? Это плохие слова, — сказал Касерес.
«Зенит» в следующем матче Зимнего кубка РПЛ 6 февраля сыграет против «Краснодара», а «Динамо» в этот же день встретится с ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0