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Аршавин прокомментировал конфликт Дзюбы и Генича

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал конфликт нападающего Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Желтый ли для меня Генич журналист? Вообще, он для меня красно-белым был, потом перекрасился в краснодарского. На месте Артема я бы сказал, что да, спор проиграл, выполнил бы желание, но не самое злое и вышел бы из этой истории нормально для всех сторон. Если они поспорили, может, правда и на стороне Артема, что не надо раскрывать приватные беседы, но раз это вышло на поверхность, нужно закрепить то, на что поспорили, и Артему это сделать, это будет прикольно», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

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Андрей Аршавин
Артем Дзюба
ФК Зенит
Константин Генич
0
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
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30.04 14:00
Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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Дмитрий Полоз

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И К Ж
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