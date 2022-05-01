Аршавин прокомментировал конфликт Дзюбы и Генича

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал конфликт нападающего Артема Дзюбы и комментатора Константина Генича.

«Желтый ли для меня Генич журналист? Вообще, он для меня красно-белым был, потом перекрасился в краснодарского. На месте Артема я бы сказал, что да, спор проиграл, выполнил бы желание, но не самое злое и вышел бы из этой истории нормально для всех сторон. Если они поспорили, может, правда и на стороне Артема, что не надо раскрывать приватные беседы, но раз это вышло на поверхность, нужно закрепить то, на что поспорили, и Артему это сделать, это будет прикольно», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».