Арбитражный суд Тамбовской области признал «Тамбов» банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов».

«Арбитражный суд решил признать ассоциацию «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области несостоятельным банкротом. Открыть в отношении ассоциации «ФК «Тамбов» конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Утвердить конкурсным управляющим члена саморегулируемой организации «Паритет» Станислава Никонова», — приводит ТАСС заключение судьи Ирины Деткиной.

В ходе заседания конкурсный управляющий Станислав Никонов уточнил, что сформировал реестр требований кредиторов, согласно которому кредиторы первой очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов второй очереди составляет 287 миллионов рублей, в третью очередь включены требования кредиторов на общую сумму 94,8 миллиона рублей.

«Тамбов» был основан в 2013 году, в последние два сезона своего существования клуб выступал в Тинькофф РПЛ. В ноябре 2020 года выяснилось, что команда лишилась практически всех источников финансирования, что едва не привело к снятию команды с чемпионата. По итогам сезона-2020/21 «Тамбов» занял последнее, 16-е, место. По окончании сезона клуб лишился профессионального статуса.