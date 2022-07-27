Александр Жирков может вернуться к работе в «Спартаке»

Бывший заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков может вернуться в клуб, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, данный вариант прорабатывается «Лукойлом», в котором Жирков занимал должность после ухода из московского клуба.

Жирков занимал пост заместителя председателя совета директоров «Спартака» с 2013 по 2017 год и покинул клуб после чемпионского сезона-2016/17.

В прошлом сезоне красно-белые выиграли БЕТСИТИ Кубок России и стали 10-ми в чемпионате страны по футболу.