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Сегодня, 14:51

Бушманов: «Мозес — важная фигура для «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из московского клуба.

«Мозес — опытный игрок высокого уровня. Сейчас он — важная фигура для «Спартака». Безусловно, это потеря. Если футболист по каким-то причинам не хочет оставаться играть, то удерживать его любыми способами не имеет смысла. На сегодня вряд ли Зиньковский заменит Мозеса. Антон — креативный игрок, который хочет себя проявлять и расти в «Спартаке», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что 31-летний нигерийский футболист может покинуть «Спартак». По его словам, супруга хавбека настаивает на его отъезде из России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-esli-mozes-ne-hochet-ostavat-sya-v-spartake-uderzhivat-ego-ne-imeet-smy-sla/
Виктор Мозес
Евгений Бушманов
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