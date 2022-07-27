Бушманов: «Мозес — важная фигура для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из московского клуба.

«Мозес — опытный игрок высокого уровня. Сейчас он — важная фигура для «Спартака». Безусловно, это потеря. Если футболист по каким-то причинам не хочет оставаться играть, то удерживать его любыми способами не имеет смысла. На сегодня вряд ли Зиньковский заменит Мозеса. Антон — креативный игрок, который хочет себя проявлять и расти в «Спартаке», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что 31-летний нигерийский футболист может покинуть «Спартак». По его словам, супруга хавбека настаивает на его отъезде из России.