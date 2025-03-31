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«Акрон» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» примет «Ростов» в матче 22-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Акрон» примет «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в понедельник, 31 марта. Игра пройдет на «Самара Арене», начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию заключительного матча 22-го тура РПЛ. Основные события игры «Акрон» — «Ростов» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте marchtv.ru (на платной основе).

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.
31 марта 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Ростов

«Акрон» находится в РПЛ на девятом месте, набрав 25 очков. «Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 30 очками. В 21-м туре «Акрон» уступил ЦСКА (1:2), а «Ростов» — «Краснодару» (0:1).

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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