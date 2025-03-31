«Акрон» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» примет «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в понедельник, 31 марта. Игра пройдет на «Самара Арене», начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию заключительного матча 22-го тура РПЛ. Основные события игры «Акрон» — «Ростов» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте marchtv.ru (на платной основе).

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

31 марта 2025, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Акрон» находится в РПЛ на девятом месте, набрав 25 очков. «Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 30 очками. В 21-м туре «Акрон» уступил ЦСКА (1:2), а «Ростов» — «Краснодару» (0:1).