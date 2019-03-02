21:45 | Футбол — РПЛ

Лука Джорджевич: "Арсенал" заслужил победу над ЦСКА"

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Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич после победы над ЦСКА в матче 18-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что его команда заслужила победу. 24-летний форвард забил один из голов в этой встрече, а также отметился результативной передачей.

- Было сложно. Конечно, ЦСКА - хорошая команда, - сказал Джорджевич в интервью клубной пресс-службе. - Мы старались накрывать центр поля, не давать принимать мяч Ахметову, Влашичу и Бистровичу. Хорошо сыграли. "Арсенал" заслужил победу.

"Арсенал" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Арсенал Т - ЦСКА

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https://www.youtube.com/watch?v=PzmUgP7R9HM&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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