Луис Чавес из «Динамо» порвал переднюю крестообразную связку в сборной Мексики

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес получил серьезное повреждение в расположении сборной Мексики.

29-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ.

«Сборная Мексики сообщает, что Луис Чавес вчера покинул тренировку из-за травмы правого колена. Сегодня игроку сделали МРТ, которая подтвердила разрыв передней крестообразной связки правого колена. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в пресс-релизе национальной команды.

Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.