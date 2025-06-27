Футбол
27 июня, 09:12

Луис Чавес из «Динамо» порвал переднюю крестообразную связку в сборной Мексики

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Чавес (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес получил серьезное повреждение в расположении сборной Мексики.

29-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ.

«Сборная Мексики сообщает, что Луис Чавес вчера покинул тренировку из-за травмы правого колена. Сегодня игроку сделали МРТ, которая подтвердила разрыв передней крестообразной связки правого колена. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в пресс-релизе национальной команды.

Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Луис Чавес
Футбол
РПЛ
Сборная Мексики по футболу
ФК Динамо (Москва)
    • Смертин: «Я не из тех, кто любит газануть. Предпочитаю респектабельную езду, как и полагается обладателю чоппера»

    Смертин: «После долгих раздумий вычеркнул из книги подробности об энурезе. Постеснялся и смалодушничал»
