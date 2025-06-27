Футбол
27 июня, 09:20

Смертин: «После долгих раздумий вычеркнул из книги подробности об энурезе. Постеснялся и смалодушничал»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал, что в детстве страдал энурезом.

— В 2016-м у вас вышла книжка «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона». Какой эпизод в нее не включили и сейчас жалеете?

— Была в моей жизни тайна, о которой никому не рассказывал. Энурез. До сих пор помню смесь ужаса и стыда, когда в детстве просыпался утром в мокрой постели. Первая мысль: «Опять...» Мама не упрекала. Молча сворачивала простыню с пододеяльником, закидывала в стиральную машину. Если все происходило летом в деревне, белье с гадкими желтоватыми разводами сушили на веревке. А мне было неловко перед двоюродными сестрами.

У этого кошмара, порождавшего колоссальные комплексы, была и другая, приземленная сторона. Часто под разными предлогами я отказывался от поездок на турниры со своей футбольной командой. От одной мысли, что пацаны прознают о моем недуге, становилось не по себе. Правда, в то время нас редко приглашали куда-то за пределы Барнаула. Если же поездки было не избежать, мама давала с собой пеленки, которые перед сном незаметно подкладывал в кровать. Мучился лет до шестнадцати. А потом прошло само собой.

После долгих раздумий я вычеркнул из книги эти подробности. Постеснялся. Смалодушничал. Годы спустя осознал: зря. Тут нет ничего постыдного. Наоборот, моя история могла бы помочь мальчишкам, которые тоже через это проходят. Они бы прочитали и поняли, что энурез — это еще не конец света, не накручивали бы себя.

Футбол для меня — терапия. Именно он помог в борьбе с недугом, который пропал как раз в тот момент, когда я стал профессиональным футболистом. Хотя допускаю, что кто-то скажет: совпадение, — сказал Смертин «СЭ».

Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».

Алексей Смертин.Алексей Смертин: «Футбол теперь смотрю под Led Zeppelin. РПЛ — под Оззи Осборна»

Алексей Смертин
Футбол
