Смертин: «Я не из тех, кто любит газануть. Предпочитаю респектабельную езду, как и полагается обладателю чоппера»

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал о любви к мотоциклам.

— Когда-то вы катались по Москве на «харлее». Жив?

— Да. Это для меня отдушина. У дедушки в деревне был старенький «Урал» с коляской. Лет с тринадцати давал порулить. Как же мне нравился запах свечей! Так началась моя любовь к мотоциклам. Играя во Франции, купил «Харлей-Дэвидсон».

Жан-Луи Трио, президент «Бордо», лояльно относился к тому, что его футболисты передвигаются на байке. По условиям контракта это запрещалось, как и горные лыжи, сноуборд. Но Трио закрывал глаза: «Если осторожненько, то можно».

Сейчас у меня тоже «харлей». Послабее, чем французский, с укороченными трубами, зато более юркий. Я не из тех, кто любит газануть. Предпочитаю респектабельную езду, как и полагается обладателю чоппера. Летом приезжаю на нем в РФС, переодеваюсь в кабинете. При московских пробках это самый удобный вид транспорта. Не считая метро, — сказал Смертин «СЭ».

Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».