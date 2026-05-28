«Спартак» и «Краснодар» интересуются нападающим «Пари НН» Сефасом

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в подписании нападающего «Пари НН» Реналдо Сефаса.

26-летний ямаец выступает за «Пари НН» с лета 2025 года. За нижегородский клуб Сефас провел в прошедшем сезоне 29 игр, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

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