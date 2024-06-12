Сергеев: «Дзюбе надо правильно распределить силы и выбрать, куда перейти»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев оценил перспективы форварда Артема Дзюбы продолжить профессиональную карьеру.

«Дзюба уже заработал на всю жизнь вперед, наверное. Я думаю, Артем еще поиграет пару годиков. Просто сейчас надо правильно распределить силы и выбрать, куда перейти. Я думаю, Артем это все оценивает нормально, с холодной головой. Я его застал здесь, в «Зените», он хороший футболист, он играет на своих сильных качествах, не зря он лучший бомбардир за всю историю России. Так что, я думаю, он себя найдет еще сейчас», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

В мае 2024 года Дзюба покинул «Локомотив». 35-летний нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023-го. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.