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Сегодня, 15:06

Билялетдинов: «Если Митай и Даку хорошо проявят себя на Евро, за ними могут прийти клубы из топ-чемпионатов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о шансах футболистов из клубов РПЛ проявить себя на чемпионате Европы-2024.

«Чемпионат Европы буду немного посматривать, но в целом в этом сезоне мне хватило Лиги чемпионов и Лиги Европы для получения необходимых эмоций и профессиональной подпитки тренерских идей. За футболистами из клубов чемпионата России, которые будут выступать на Евро, пристально следить тоже не буду. Матчи сборной Албании, в составе которой будут играть Митай и Даку, не станут для меня интереснее.

Мне достаточно следить за нашим чемпионатом, чтобы понимать, что Митай и Даку — качественные футболисты. Думаю, если они себя хорошо проявят на Евро, то за ними вполне могут прийти европейские клубы из топ-чемпионатов, учитывая, что к ним и без того есть интерес», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В итоговую заявку своих сборных на чемпионат Европы попали четыре футболиста из клубов РПЛ: Мирлинд Даку («Рубин») и Марио Митай («Локомотив») будут защищать цвета Албании, Срджан Бабич («Спартак») вызван в сборную Сербии, а Ванья Дркушич («Сочи») сыграет за Словению.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: Legalbet
Ринат Билялетдинов
Футбол
Марио Митай
Мирлинд Даку
Чемпионат Европы по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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