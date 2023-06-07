Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: кого выбрал Клаудиньо

8 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ.

Мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2022/23. До публикации итогов расскажем, за кого голосовали игроки лиги.

Лучший игрок РПЛ-2021/22 по опросу футболистов, полузащитник «Зенита» Клаудиньо, поставил на первое место партнера по команде — форварда Малкома. На второй строчке он расположил себя, а на третьей — нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2022/23 — в полночь в «СЭ».