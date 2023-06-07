Мостовой уверен, что российские команды смогут конкурировать в Лиге конференций

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что российские команды смогут конкурировать за победу в Лиге конференций.

«Посмотрите, кто играет в финале: «Фиорентина» и «Вест Хэм». Очень хорошие команды, сколько они прошли команд на пути. Ясно, что создали этот турнир, как лишний трофей для кого-то. Когда «Фиорентина» или «Вест Хэм» могли подумать, что они выиграют Лигу чемпионов или Европы? Так что российские команды, если будут допущены, то смогут попытать там что-нибудь. Смогут? А кто знает? Почему нет?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

В среду, 7 июня, «Фиорентина» сыграет против «Вест Хэма» в рамках финала Лиги конференций. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.