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Сегодня, 09:00

Луческу раскритиковал футболистов, начинающих тренерскую карьеру: «Не хотят начинать с низов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Мирча Луческу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» высказался об экс-игроке сборной России Андрее Аршавине, а также раскритиковал тех игроков, кто начинает тренерские карьеры в больших клубах.

«Время от времени включаю по телевизору программы с ним. Он стал в большей степени комментатором, мне очень нравится! Многие игроки становятся комментаторами после окончания карьеры, ведь они хорошо понимают футбол, могут его анализировать. Поэтому начинают получать тренерскую лицензию, но не хотят начинать с самых низов. Обычно хотят сразу возглавлять большие клубы, и в этом большая проблема. Вспомните, что было, например, с ван Бастеном, Гуллитом, Стоичковым.

Футболисты без опыта и особых знаний, не пройдя обучение, становятся тренерами и не понимают, что все не так просто. Успех зависит не только от команды, подбора футболистов, но и от философии тренера, идей, многих других вещей. Однако становится слишком поздно. Начинать тренерскую карьеру нужно постепенно. Это же касается и Аршавина", — сказал Луческу «СЭ».

Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году. Он выступал за «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 75 матчей, в которых отметился 17 голами.

Мирча Луческу. «Я закончил карьеру? Вранье! И надеюсь, скоро Россия вернется в еврокубки». Первое интервью Луческу после ухода из киевского «Динамо»
Андрей Аршавин
Мирча Луческу
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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