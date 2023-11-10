Луческу раскритиковал футболистов, начинающих тренерскую карьеру: «Не хотят начинать с низов»
Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» высказался об экс-игроке сборной России Андрее Аршавине, а также раскритиковал тех игроков, кто начинает тренерские карьеры в больших клубах.
«Время от времени включаю по телевизору программы с ним. Он стал в большей степени комментатором, мне очень нравится! Многие игроки становятся комментаторами после окончания карьеры, ведь они хорошо понимают футбол, могут его анализировать. Поэтому начинают получать тренерскую лицензию, но не хотят начинать с самых низов. Обычно хотят сразу возглавлять большие клубы, и в этом большая проблема. Вспомните, что было, например, с ван Бастеном, Гуллитом, Стоичковым.
Футболисты без опыта и особых знаний, не пройдя обучение, становятся тренерами и не понимают, что все не так просто. Успех зависит не только от команды, подбора футболистов, но и от философии тренера, идей, многих других вещей. Однако становится слишком поздно. Начинать тренерскую карьеру нужно постепенно. Это же касается и Аршавина", — сказал Луческу «СЭ».
Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году. Он выступал за «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 75 матчей, в которых отметился 17 голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3