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Луценко спародировал празднование Кокорина в матче «Сочи» — «Арсенал»

21:35
1 марта. Сочи. «Сочи» — «Арсенал» — 1:2. Евгений Луценко отпраздновал забитый мяч в ворота «Сочи» в стиле Александра Кокорина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 марта. Сочи. «Сочи» — «Арсенал» — 1:2. Евгений Луценко отпраздновал забитый мяч в ворота «Сочи» в стиле Александра Кокорина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Сочи» дома проиграл «Арсеналу» (1:2) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Форвард Евгений Луценко отпраздновал свой второй забитый мяч в ворота хозяев, спародировав поведение нападающего Александра Кокорина.

28-летний Кокорин тоже отличился в игре с туляками.

В текущем сезоне 33-летний Луценко провел 29 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Сочи — Арсенал Т

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